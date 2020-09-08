加拿大有一隻雌性虎鯨「塔勒奎」（Tahlequah，代號J35），2018年在華盛頓州（Washington State）附近的薩利希海（Salish Sea）被發現，當時牠的寶寶夭折，虎鯨媽非常不捨，便用前額頂著寶寶的屍體游17天，近日牠再度成為母親，讓研究人員都非常開心。

根據《每日郵報》報導，21歲雌性虎鯨「塔勒奎」2018年7月24日，於薩利希海產下幼鯨，豈料寶寶只活了30分鐘就夭折，讓塔勒奎悲痛欲絕，始終不願意放手，不斷在皮吉特灣（Puget Sound）徘徊，為了不讓幼鯨遺體沉入海中，牠還用前額推寶寶前進。

Massive heartfelt congrats are in order for Tahlequah: 由 nametests.com English 發佈於 2020年8月17日 星期一

聖胡安島鯨魚博物館執行主任阿特金森（Jenny Atkinson）提到，當時虎鯨推屍長達7天，研究人員擔心牠會體力不支，不過之後鯨群家族的其他成員也輪流接手，「可見這頭幼鯨的重要性，以及母親和家人的悲痛」，而塔勒奎的行為顯然是在哀悼，虎鯨媽通常只會伴夭折寶寶一天，就會捨下遺體跟上鯨群，以免脫隊，而這是紀錄中最長的一次。

美國華盛頓州的「Center for Whale Research」研究中心表示，塔勒奎近日再度成為母親，順利產下健康寶寶，研究人員7月時透過無人機，從上方監視發現塔勒奎腰部腫脹，認為牠應該是懷孕了，近幾個月看到牠與編號「J57」的幼鯨同游，而其他鯨魚大多是分開的，且其背鰭是直立的，推測J57是塔勒奎的孩子。

We are pleased to report a NEW calf in J pod! J35's new calf appeared healthy and precocious, swimming vigorously alongside its mother in its second day of free-swimming life. https://www.whaleresearch.com/j57 由 Center for Whale Research 發佈於 2020年9月6日 星期日

目前研究人員無法確切得知幼鯨出生日期，「子宮拉直需1、2天的時間，因此將其生日定為2020年9月4日」，尚不清楚牠的性別，不過模樣看起來很健康。根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)指出，當地虎鯨受食物短缺、船干擾、噪音及化學污染物等影響，導致牠們懷孕失敗比例變高，幼鯨的死亡率則為40%。