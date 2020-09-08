不少人常說若中樂透頭獎，就要秒辭職不工作，成為不少民眾的夢想。英國有一名媽媽，25年前中了270萬英磅（約新台幣1億300萬元）彩券，基本上生活衣食無憂了，但她卻堅持繼續工作，如今即將滿65歲，仍沒有退休的打算，背後原因讓許多人佩服。

“It’s important that children see you working hard.” 由 The Sun 發佈於 2020年8月31日 星期一

居住於基林沃思（Killingworth）的64歲伊萊恩〈Elaine Thompson〉，與62歲會計師丈夫德里克（Derek），於1995年12月中了270萬英鎊（約新台幣1億300萬元）彩券獎金，如今事隔25年，當地媒體再次採訪她，發現伊萊恩並未因富裕而大肆揮霍，反而繼續待在馬莎超市（Marks＆Spencer）工作。

伊萊恩在超市擔任大夜班職員，而且每天從凌晨2點上班，直到早上9點才下班，由於患有哮喘，身體較為虛弱，為了避免與客戶接觸，因此公司幫忙安排她上大夜班，還經常讓她提早半小時收工回家休息，「我不懈地努力工作，下週就要滿65歲了，但我仍未準備退休」。

而為何已沒經濟壓力卻仍堅持工作，伊萊恩表示中獎時，已育有2名孩子蓋瑞（Gary）和卡倫（Karen），分別是5歲和10歲，「為了成為孩子的榜樣，必須讓他們看到父母努力工作的樣子，這非常的重要」，而從事會計工作的丈夫德里克看妻子如此勤奮，也並未選擇辭職，工作到近幾年才退休。

伊萊恩表示，「我熱愛我的工作，就算我中了彩券，我也不會放棄上班，生活、工作必須取得平衡」，而孩子們也未辜負期望，都成功考上大學，而彩券獎金則用於假期時出遊，他們一家人喜歡至拉斯維加斯旅行，並購買3匹賽馬成為馬主，夫妻倆幫兩個孩子購買新房。