現在有不少人都會養寵物來陪伴自己，除了常見的貓狗以外，還有人喜歡養烏龜、蛇等比較少見的動物。日前，美國一隻寵物龜竟「離家出走」，讓主人非常擔心，沿著住家附近尋找了兩個多月的時間，沒想到最後卻在僅200公尺處發現了牠的身影。

150-pound tortoise missing from Middle Tenn. home found safe after 74 days https://t.co/WuLFqOXAIb — WJHL (@WJHL11) August 25, 2020

根據外媒報導，林恩（Lynn Cole）住在田納西州的阿什蘭城（Ashland City），家裡還養了一隻15歲的蘇卡達象龜（African Sulcata tortoise）所羅門（Solomon），不過就在今年6月初的時候，所羅門卻逃離了牠原本居住的空間、消失不見，「我們不確定牠到底怎麼出來的，整個現場都完好無損，所以我們不知道是否有人去把門打開，等牠出來後才又關上，這一切都是個謎」。

一家人對於所羅門走失都非常擔心，因為牠的品種非常需要主人細心的照顧，得在特殊的溫度下和特殊的食物才能生存。據悉，蘇卡達象龜原生在非洲撒哈拉沙漠中，可以在高溫的環境下成長，但林恩擔心，若是夜晚溫度降低，所羅門可能面臨生存危機。

林恩每天都會出門徒步尋找所羅門，還四處張貼尋寵公告、聯絡當地網路媒體，甚至還提供1000美金（約新台幣3萬）的感謝金，卻遲遲都沒有找回自己的愛寵。直到74天後，一名男子在一處建築工地中發現了所羅門，打電話通知林恩前來，而該處竟只距離牠家200公尺。

經歷一場「離家出走」冒險的所羅門只有少數外殼擦傷，身體沒有其他大礙，回到家後牠也開始大吃特吃自己最愛的食物，而林恩透露，當地的動物救援組織和動物園進行合作，提供給所羅門一個定位裝置，確保牠未來不會再消失不見。