紐西蘭一間修車廠「Auto Electric City」在Google地圖上顯示的中文店名竟是「X你娘爛車廠」，引起台灣網友熱議，但該修車廠的實際評價其實有4.2顆星，不少當地人或外國遊客都對這裡讚譽有加，疑似是因為發生消費糾紛才會被人修改中文名。

這間修車廠位於南島的布倫亨奧帕瓦街，實際查看評價時發現在兩年前就有網友留言抱怨該店，其中一名憤怒表示：「毀了我在南島的環島旅行」，表示自己到這裡修交流發電機，沒想到卻被收取高額檢測費，還被置入錯誤的皮帶輪軸，導致他還需要把車拖到其他修車廠再維修。

另外一名網友也同樣支付了高額檢測費，修完車後皮帶不到一周就斷裂，讓他氣得直罵修車廠「看到亞洲背包客就騙錢」、「有生以來修過最爛最黑心的，一輩子記得的超爛維修經驗」，更連打10個「爛」字，強烈表達自己對於服務的不滿。

面對這些指控，業者也分別留言澄清，提到網友的車子在前一間修車廠就出現問題，但網友卻堅持繼續向南旅行，他們也只能配合要求維修，另外還建議不要租借太過老舊的車輛，稱「它們不應該被開上路」。

而大部分外國網友對於這間修車廠都是不錯的評價，但這次改名事件在網路爆紅後，吸引許多台灣網友前去朝聖，留下惡搞的評價，「怨氣很深，來跟風一下」、「你們披薩竟然有鳳梨？」、「我不要換輪胎…我要換甜甜圈」；也有人認為這麼做會造成店家極大的困擾，「拜託不要跟風好嗎，造成別人困擾你們也爽」。