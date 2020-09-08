現在科技日新月異，攝影可以透過修圖軟體或一些特效處理來變成各種模樣，不過還是有些事情是科技無法做到的，仍得依靠傳統的方法來進行。一名攝影師近日分享了婚紗的側拍照，只見新娘裙擺飛揚的瞬間，竟有「忍者」亂入其中，讓網友全都笑翻了。

這名攝影師「@0321Haichiizu」在推特發文並分享了一系列側拍照，揭開「婚紗照的黑暗面」，第一張照片中站著一對身穿白色婚紗與禮服的新人，新娘的裙襬處還向上飛揚了起來，然而第二張照片卻有不知名女子亂入，兩隻手高高抬起，身體呈現奔跑的動作，表情看起來還有些慌張。

事實上，這名女子正是攝影助理，為了拍出新娘婚紗飛揚的模樣，她先是撩起了裙擺，再在攝影師拍照時匆忙地逃離現場，用最快的速度讓自己跑出鏡頭外，而推主也壞心地擷取助理的特寫身影，逗趣的表情加上奇怪的肢體動作，讓畫面瞬間充滿詼諧的色彩。

而網友們看到照片也全都笑翻了，紛紛留言：「他們是婚紗照精靈，這是很棒的工作！」、「拍得太好了，讓我真實地感受到衝刺和急忙奔走的感覺」、「笑死我了，這個瞬間真的太驚人了」。有趣的是，這名助理其實正是攝影師的妻子，他也分享了其他的側拍照，都可以見到妻子為了美麗婚紗照努力奔跑的身影。