日燒百具大體！師姐曝背後一大群 火葬技工：祂們是來保護我

一般人並不太願意主動接觸生死大事，而在台灣有個神祕且不可或缺的行業-殯葬業。火葬場技工張孟傑現身分享工作的辛苦談，在訪問中被問到，在工作上是否遇到靈異經驗?他說道，做了這麼久並不認為有這個東西，做了壞事心裡有鬼，才會幻想這些事情。

張孟傑認為若是不做虧心事就不怕鬼神

張大哥說道，農曆過年前大約兩個禮拜，火化量是最大的，一天將近一百四十幾個棺木在此火化，在火化的過程中也容易造成職業傷害，在一次火化過程中，因往生者裝置心律調節器，在火化中爆開，張大哥因此臉部受傷，縫了十一針。

火化的過程中容易產生不可預知的危險

火化的過程中還是存在許多危險，火化後的骨頭與爐子拿出來溫度大約800度左右。初期整個環境都還處於40、50度的高溫，隨著幾次的改善，環境比起以前更好。火化完經過冷卻，再經由同仁將手、腿、身體加以分類。

張大哥說道某次與朋友的聚會下，因緣際會遇到一位師姐，師姐對他說道身後跟了很多人，張大哥僅回，在他的認知中，會跟著他是因為想保護他。被問到會覺得自己在做功德的工作嗎，張大哥笑笑地說，「職業啦，不要想功德啦。」