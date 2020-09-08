蛇類在吞下獵物後，通常會躲到安靜隱密的地方休息、消化，如果在途中受到驚擾或攻擊，牠就會吐出剛吃下的食物，方便自己可以更靈活地活動。最近在印度有一條吞下整頭鹿的蟒蛇，被人發現後牠急忙吐出屍體，沒想到過不久卻離奇死亡，讓大家都相當困惑。

蟒蛇吞鹿後遭到村民圍觀拖行(影片來源/YouTube/Hindustan News 18 Online News Channel)

根據印度媒體報導，這條3公尺的蟒蛇在北方邦阿姆羅哈（Amroha）吞下了一頭鹿，隨後跑到鄰近城鎮的甘蔗田中躲藏，當地一名女子在收集飼料的時候，發現蟒蛇的存在嚇了一大跳，立刻跑回村上向居民們求救，一行人急忙趕到現場，看見蟒蛇的身體極為腫脹，懷疑牠可能吞下了一名人類小孩，謠言傳遍全村造成一陣恐慌，該區域也遭到封鎖。

之後，當地的警方和林務單位的工作人員來到現場，一開始村民們都強烈要求要剖開這條蟒蛇，看看牠吞下的究竟是什麼東西，不過工作人員判斷牠只是吞了野生動物而不是孩子。

最後，一群人將蟒蛇拖到恆河旁釋放，這條蟒蛇受到驚嚇，當場吐出了那頭鹿的屍體，但隨即卻離奇死亡，護林員蘇巴什（Subhash Chaudhary）透露目前正在調查蟒蛇死亡的原因，但推測很可能和牠吐出的鹿有關。