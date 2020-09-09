前半年因新冠疫情延燒，不少學校為防疫而關閉。英國一名大學生在疫情限制令前，3月時離開位於諾丁漢（Nottingham）的學校宿舍，豈料5個月後，宿舍人員發現他的房間頻頻傳出怪聲，一進房發現裡面竟被鴿群霸佔，不僅室內全是鴿糞，衣服上還孵出小鳥。

Home to roost! 由 Daily Mail 發佈於 2020年9月4日 星期五

來自倫敦北部恩菲爾德（Enfield）的20歲媒體傳播學系的大學生強森（Oluwageorge Johnson），日前收到學校宿舍人員的電子郵件，內容提到發現他的房間一直傳出怪聲，因此他們便進房檢查，發現室內地板、廚房流理臺上全是鴿子糞便。

不僅如此，水槽裡還有鴿子蛋，並用羽毛包覆，衣服堆中甚至有雛鳥，讓他們感到相當驚訝。強森表示，「在疫情爆發時，我的爸媽趕緊帶我回家，因為大家瘋傳軍隊已部署好了，而我爸媽反應有些激動，匆忙離開時我忘記關窗，大概離開了5個月」。

當時強森留下夏季的衣服、球鞋及烤麵包機等，沒想到如今全遭殃，無奈只能買新的，「我很慶幸不是自己走進房間發現這件事，太可怕了」，他透露只希望從未見過此事，這樣他晚上才睡的較安穩，原本預計上周返校，如今又要再等一段時間，也強調以後絕不會再忘記關窗。