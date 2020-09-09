在從事野外活動時，有時可以看到蛇出沒，但若在家中出現2百多條蛇，肯定不太尋常。大陸貴州省黃平縣有民眾舉報，附近鄰居藏匿大量野生動物，而員警迅速至該住處搜查，竟翻出277條蛇類屍體、4條活蛇，281條蛇整齊排列的景象，讓人看的頭皮發麻。

綜合陸媒報導，當地員警接獲民眾舉報後，立即前往黃平縣重安鎮天堂村進行檢查，在潘姓男子家中找出277條蛇屍體，房屋牆角的網袋裡還裝有4條活蛇，隨後移至架上清點，總共花了16片大竹架，死蛇屍體被整齊排列，畫面相當驚悚，就連警方也覺得不可思議。

而潘姓男子供稱，蛇屍體都是分批從附近的農民手上收購而來，為了加工成蛇乾，並製成藥材售賣，員警將死蛇保存於冰凍庫中，並送往相關單位做進一步鑑定，而剩下的4條活蛇則帶至黃平縣新州鎮白塘村放生，此區域環境良好、人跡罕至，蛇並不會危害到民眾安全。

目前潘姓男子已被採取刑事強制措施。不少網友驚呼「頭皮發麻」、「照片沒放大看，還以為是蚊香」、「看來場地和工具齊全，他們抓了一輩子蛇嗎？」、「蛇王」、「不是有養殖的嗎？就別抓人家野生蛇了吧」。