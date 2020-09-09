不少人因為宗教、迷信或是家族傳統對飲食有忌口。日前一名女子從小就被媽媽洗腦，所以活了28年卻從沒吃過牛肉，日前她終於解禁吃了第一口牛肉，銷魂的滋味讓她忍不住驚呼：「我要把之前沒吃到的都吃回來！」

一名女網友在論壇Dcard發文，表示家裡是非常傳統拜拜的，所以還沒從娘胎出生就開始被媽媽洗腦「不能吃牛，否則會出車禍、會衰啊等等」再加上她有輕微的靈異體質，看不到但感覺的到，媽媽便解讀是宗教的關係，更不准原PO吃牛，她也很乖的從來沒有破戒過。

直到去年她改信其他宗教，覺得差不多是時候解禁了，就勇敢吃了朋友點的牛肉湯飯，一吃忍不住驚呼「這是我這輩子第一次吃到！真的好嫩好好吃喔！超級感動」。接下來又嘗試了火鍋店的高檔牛肉、牛肉捲餅、牛肉湯麵等料理，銷魂口感讓她一試成主顧。

事後她上網查資料也發現，牛肉不只美味還富含許多營養成分，讓她直言「唉被觀念綁架真是一件可怕的事情，吃了也沒發生什麼事情，真的覺得我很聽話，我要用剩下的生命把之前28年沒吃到的吃回來！」文章引起許多有相同經驗的網友共鳴，但也有人分享，表示自己吃牛肉後真的就會發生衰事或身體不舒服。

原PO事後則補充，其實媽媽還不知道她有吃牛，她也很尊重其他人的宗教信仰，認為吃不吃真的要看人，是因為自己改信其他宗教，吃了也沒對她產生影響所以沒差，還加碼爆料她爸爸也被家裡信仰綁架，明明超愛吃牛肉卻只能私下偷吃，所以她下次打算帶他去吃麥當勞的大麥克。