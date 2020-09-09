台灣鳥類非常多樣，每到季節變化時，就有不少候鳥、過境鳥等經過台灣。日前有民眾至台中市都會公園，意外拍到稀有過境鳥「山鶺鴒(又稱山搖搖)」，牠體型相當嬌小，有趣的是，不論覓食還是行走，牠的身體至尾巴都會不停的左右搖擺，模樣非常可愛。

山鶺鴒身體左右狂搖的模樣，看起來好像在撒嬌(影片來源/中華民國網球協會國家級教練王國衍提供)

中華民國網球協會國家級教練王國衍於9月7日至台中市都會公園，拍攝到山鶺鴒(Dendronanthus indicus)，牠站在草地上左顧右盼，而身體則是規律性的左右搖擺，頭維持不動負責觀看，只有身體不停的搖，鶺鴒科鳥類種類多，但多數尾巴都是上下搖，唯獨山鶺鴒是左右搖擺，因此又被稱做「山搖搖」。

山鶺鴒(又稱山搖搖)站在樹上(圖/拍鳥俱樂部/張顯通提供)

山鶺鴒在台灣屬稀有鳥類，身長約16至18公分，羽毛以褐色為主，有2條白色翼帶，眉線、腹面則呈現白色，胸前還有2道黑橫帶，靠近脖子的第一道宛如T字型紋路，底下第二條橫帶則是中間不相連，食物以昆蟲為主，例如小蝸牛、蝗蟲、鞘翅目昆蟲、蛾類和幼蟲等。

山鶺鴒後趾具長爪，較適合在地面行走(圖/拍鳥俱樂部/張顯通提供)

山鶺鴒屬渡冬或過境稀有候鳥，主要分布於歐亞大陸，通常出現在海岸，或附近的樹林及草原，由於保護色佳，在樹上不常久停，而且每次的落點都不一定，在地上不容易被發現，也因其後趾具長爪，較適合在地面行走，飛行時為典型鶺鴒類的波浪式飛行，也成為牠的一大特色。