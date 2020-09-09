不少飼主和寵物形影不離，到哪裡都不忘帶上牠，但如果是太特殊的動物還是要注意一下場合。日前有民眾在國外的購物中心目睹一名辣妹牽著毛孩在購物中心逛街，沒想到細看才發現竟然是一隻老虎，當場嚇了一大跳。

Hoy en FB encontré esta imagen de una chica paseando libremente a su TIGRE DE BENGALA en @AntaraFashion



La compartí por varias razones:

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre esta clasificado como una especie en riesgo



Abro hilo... pic.twitter.com/lD6YjcER4h — Zaira M. (@ZaiPorras) September 6, 2020

根據外媒報導，一名女網友Zaira M.在推特上表示，她周一（7日）到墨西哥首都墨西哥城的一家購物中心逛街，竟然看到一名女子牽著一隻小老虎到處閒晃。從她附上的照片可以看到，一名穿著時髦的金髮辣妹，僅用寵物專用的牽繩拴住一隻孟加拉幼虎（Panthera tigris tigris），站在人群中顯得格外顯眼。

據Zaira M.稱，因為難得可以近距離接觸野生動物，吸引不少民眾上前撫摸，但也有許多人受到驚嚇，Zaira M.則十分不滿被列為瀕臨物種老虎竟被人當成寵物飼養。照片曝光後引起瘋傳，網路上對於「養一隻孟加拉虎合不合法」也出現2派網友的意見和爭論，甚至還釣出該名金髮辣妹留言回嗆「養老虎沒有不對也沒有違法」但事後又自己刪文。

而針對網友論戰中不斷出現的墨西哥法條「NOM-059-SEMARNAT-2010」，媒體報導則指出該法令是用於保護墨西哥當地瀕危物種，孟加拉虎並不在禁止飼養的名單上，但如果是美洲虎（Panthera onca）就算是違法。目前聯邦環境保護檢察官已經介入並開始調查此案。