921大地震即將滿21年，當時造成2415人死亡、29人失蹤，甚至有5萬多間房屋全倒，是台灣民眾難以抹滅的悲傷。日前一名網友提到，登谷關七雄時遇到一名50歲有陰陽眼的阿伯，講述參與921救災時景象，「罹難者遺體靈魂站在自己大體旁邊，呆滯著…」。

一名網友在《靈異公社》提到，在登谷關七雄時，期間遇到一位50多歲的資深登山老伯，與他分享921救難情形，當時老伯身為義消便至東勢救援，不過由於災情相當嚴重，就連車子也無法進入，最終只能用走的，遇到許多被震倒的房子，還必須要攀爬過去。

災區當時一片黑，周圍全是倒塌房子落下的碎石、扭曲的鋼筋、破碎玻璃窗，還有瓦斯外洩的聲音及味道，間接引發火災，就連水管也爆裂，四周充滿人的哀號聲，讓他不禁寒毛直豎，隨後消防機具、救難犬、國軍、民間救難都進去救人，傷者有的被壓在傢具下，有的則是被梁柱壓，還有被玻璃鋼筋穿刺。

救難人員不斷與時間賽跑，能救一個是一個，但由於他有陰陽眼，因此也看到他人見不到的畫面，「有看到這些罹難者遺體靈魂站在自己大體旁邊，呆滯著…再來就是家裡養的寵物來不及逃生的靈魂，在活人（主人）旁邊等著，不知道寵物們已經過往了，破掉的魚缸、沒能逃出來的鳥兒。無措的貓狗，都在等主人認領…鼻酸難掩」。

等救援人員回過神後，才發現天已經亮了，他們才清楚看到東勢的慘狀，老伯形容宛如戰場，之後現場也漸漸飄出腐臭味，讓他不禁感嘆「救災過午輪流休息，看到陰間來的官差們各個牽引不幸靈魂走往該去的地方吧！人生就是這樣，意外來了，什麼也帶不走」

不少網友憶述「我老公東勢人，他說921那時候，東勢死傷非常嚴重」、「那一夜真的很可怕，我還挺著7個月的大肚子，趕快往戶外跑，深怕困住」、「921的前1、2天，那天下午我們從南投山上要坐公車回學校，天空超級黑，下的雨超級大！宛如世界末日，至今都覺得那場雨很詭異」、「那天真的很恐怖，當時正好住太平，幸運的我沒有被掉落的裝潢天花板砸傷，逃到戶外去還一直看到閃電」。