大貓熊寶寶「圓寶」近日進行健檢，發現牠不只眼睛對光有反應，就連上顎門齒也快長出來了，雖然「圓寶」長的比姊姊「圓仔」還快，不過牠的個性反而較溫和，做健檢時幾乎不亂動，偶爾才抬頭看獸醫師，只要有人的手臂借牠靠，牠就會乖乖的趴著任由獸醫師檢查，可愛模樣融化粉絲。

「圓寶」每週三或四早上9點30分，都必須接受基本健康檢查，獸醫師會幫「圓寶」做外觀檢查、淋巴觸診及心跳、呼吸聽診等。首先，獸醫師會替牠做頸、腋窩等處的淋巴觸診，再來觸摸檢查四肢掌部，並觀察肢體的反射狀況，用聽診器確認心跳、呼吸音、腸道蠕動聲是否有異狀。

「圓寶」上顎門齒快長出來了(圖/台北市立動物園提供)

「圓寶」測得心跳每分鐘130下，呼吸每分鐘30次，而負責體檢的獸醫室主任提到，「圓寶」的健康檢查結果一切正常，而牠不像姊姊「圓仔」小時候後難檢查，由於姊姊個性較活潑好動，因此做健康檢查時經常會動來動去，讓獸醫師傷透腦筋，必須有人在一旁安撫，而反觀「圓寶」則較乖巧。

獸醫室主任表示，可能「圓寶」每次檢查時，都陷入想睡覺的狀態，檢查時偶爾會抬頭看他們，有時只要有手臂讓牠依偎，牠就會聽話的趴著讓獸醫檢查，不過為了不要影響動物的作息，因此體檢基本上會在10分鐘內結束，等到「圓寶」情況較穩定後，未來會再調整「圓寶」健檢的頻率。

「圓寶」不像姊姊「圓仔」調皮，讓獸醫師檢查時較容易(圖/台北市立動物園提供)

不過目前「圓寶」最大的問題是，牠身上的毛越長越長，使貼附在牠尾巴上的血氧監測器，經常難以獲取血氧及心跳數值，最終只好改以理學檢查方式，用聽診器及觀察口腔黏膜表面的顏色，假若黏膜偏藍、紫色，代表可能有缺氧的情形。