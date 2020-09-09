迴轉壽司口味選擇眾多，再加上半自助的方式十分方便，是不少人最愛的日式美食之一，沒想到近日卻發生一起沒有公德心的噁心事件。一名網友到迴轉壽司店用餐時，驚見隔壁桌大媽吃了一口又將壽司放回迴檯上，讓他傻眼到不行。

有網友目擊一名大媽將吃過的壽司放回迴檯上，店員勸說還硬凹。(圖翻攝自FB/爆廢公社)

一名網友今（9）日在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他近日到知名平價壽司店用餐，沒想到坐他斜對面的大媽吃了自己拿取的壽司之後，因為不合胃口，竟然將吃過的壽司偷偷放回迴檯上。店員衝上前查看，傻眼發現是已經吃過，立刻詢問該名大媽。

沒想到大媽還理直氣壯回答：「那個太腥了我不敢吃」接著又硬凹說旁邊的她沒碰到，奧客行徑讓店員不知道該怎麼處理，只能委屈的說：「不能這樣…」就默默將盤子收走。讓原PO看了無奈直呼「我看大媽他們點了10來盤，應該不是沒錢，純粹生活習慣很差吧唉」。

文章曝光後湧入大批網友留言撻伐「沒公德心噁心」、「老人不意外」、「哇....這世道真的什麼樣的人都有...嘖嘖嘖」、「也太噁了吧.....店員沒發現的話.....呃」、「下次去吃要看清楚有沒有人咬過」、「有事欸，還可以試吃哦？」、「應該大聲教訓她的～讓她知道丟臉」、「骯髒又自私的人」、「遏止還應該請他付錢的！哪來的神邏輯！」。