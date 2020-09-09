小雞開心被拍，沒想到後面竟暗藏危機。日本茨城縣石岡市東築波烏托邦動物園(東筑波ユートピア)，日前使用孵蛋器成功孕育出小雞，當時工作人員開心幫牠拍照，豈料查看照片時，發現小雞背後出現3對眼睛，緊盯著牠看，讓工作人員直呼「好危險啊！」。

動物園園長在推特@hy_6656分享照片，並寫著「危險、危險、危險…」，小雞出生僅3天，因此便決定幫牠拍照記錄，由於當時屋外天色較暗，他就開閃光燈拍攝，豈料查看照片時發現，小雞超萌的站在中間，但背後的玻璃窗內，竟有3隻貓緊盯著小雞看。

由於開閃光燈的關係，貓咪們眼睛因反光而亮晶晶，直勾勾的看著小雞，好像在盯著獵物一樣，隨時都要發動攻擊，不過園長也拍攝了另一張，未使用閃光燈的照片，只見貓咪們的眼光瞬間變溫和，只是好奇的看著小雞，看起來可愛許多。

而這一篇po文獲得3萬人按讚，不少網友回應「小雞快逃啊！」、「後面的視線好恐怖」、「貓咪發光的眼神，好像在鎖定獵物一樣」，園長對於網友反應熱烈，也感到相當驚訝，表示為了確保小雞的安全，他也特地準備專用鐵籠，讓小雞可以平安長大。