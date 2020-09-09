大象阿里一直都是高雄壽山動物園的明星動物，今年46歲的牠已經來台超過40年，是許多大朋友小朋友熟悉的童年記憶。但日前有遊客到園區參觀的時候竟驚見阿里瘋狂大啖自己的「便便」，讓在場人士全都看傻眼。

在 Instagram 查看這則貼文 壽山動物園（@shoushanzoo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 8:05 張貼

日前壽山動物園的官方IG貼出一段影片，只見大象阿里用長長的象鼻在地上四處探索，好像在找什麼東西，仔細一看才發現牠竟然是在撥弄自己的「便便」，接著更直接將便便送進嘴裡享用，還意猶未盡的吃了好幾口，詭異行徑讓一旁的遊客全看傻。

園方也在PO文內替大家解惑，表示這對非洲象來說是很正常的事情，因為牠們對吃下去食物的消化率只有40%，所以這個「食糞」行為，其實是二次吸收便便裡60%未消化的營養，是很棒的循環再利用，呼籲家長們如果幸運看到這個畫面可以藉此機會教育小朋友們。

文章曝光後讓不少網友都感到十分神奇，還有網友加碼爆料阿里的逗趣的「便便」事跡：「上次去看到牠拿大便丟隔壁的羚羊，還露出竊笑的表情，超調皮的！」讓園方忍不住笑回：「哈哈，阿里壞壞！」