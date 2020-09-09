通常到另一半的家中做客，大家都會比較拘謹，盡力維持自己最好的一面。最近有網友就分享一張對話截圖，一名女子邀請男友來家裡吃飯，媽媽也詢問他是否有什麼喜歡吃的菜，沒想到男友竟「獅子大開口」，點了快要一桌菜，最終媽媽霸氣用一句話回擊，讓不少網友都笑翻了。

這名網友在《爆廢公社公開版》分享這張截圖，可以看到一名女子透過通訊軟體邀請男友來家裡吃飯，而媽媽也客氣地詢問對方有沒有想要吃的東西，結果這名男友竟然一口氣點了一大堆菜，包含「紅燒肉、糖醋排骨、檸檬魚、麻婆豆腐、奶油蒜香蝦」等料理。

面對男友這樣「獅子大開口」的行徑，女子的媽媽也不甘示弱回擊，「我媽問我有沒有其他男朋友可以過來，比較不餓的那種」，一句話就直接將男友KO，不過從這樣的互動中也可以看出，男友和女方的家人應該感情不錯，才能不拘謹地互開玩笑。

網友們見到這樣的對話全都笑翻了，紛紛留言：「看來他比較想去餐廳吃」、「媽媽真幽默，好可愛」、「要見丈母娘還敢要求，應該說這些菜你都會帶過去，請伯母不用煮了」、「失敗，沒點到甜點水果，所以被打槍了」、「這時候就該回，這些都是我要帶過去的菜，這樣會馬上加分到150分」、「你是去見丈母娘，還是去吃普渡的？」。