台積電是全球晶圓代工龍頭，再加上高收入、福利好更讓它成為不少人心目中的理想職場。近日，有網友就收到了台積電的面試邀約，但仔細一看才發現時間被安排在假日，讓他相當困惑，有過來人就回答這樣的安排其實背後「暗藏玄機」。

這名網友在PTT上發文，表示自己最近收到了台積電面試邀約的電子郵件，但仔細一看發現每場的時間都安排在假日，讓他感到非常困惑不解，猜測這可能是集體面試，或是已經沒有竹科總部的職缺。

此文一出，有不少網友都笑說：「暗示你這是你最後一次看到假日了」、「就跟你講，這工作沒有假日」、「你誤會了，是上班日面試沒錯呀」、「之後的假日不是睡覺就是輪班」、「假日還要辦面試，等於假日還要上班的意思」、「讓你習慣假日到公司的感覺啊」。

還有過來人也點出背後玄機，解答了PO主的困惑，提到儘管入職了竹科，之後還是有可能被調往別處，「反正竹科的缺也是要到南科」、「都是中科和南科」；此外，也解釋通常這種面試都確實是「海選」的概念，「反正又不用給車馬費，撿到幾個好用的就賺到了」。