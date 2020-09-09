受到新冠肺炎的影響，大陸許多疫情較為嚴重的城市都實施了封城，而多所學校也是延後了預定的開學時間。近日，一名武漢的大學生時隔8個月終於重新回到宿舍當中，但他原本飼養的寵物龜卻因為長時間無人照料而不幸過世，僅剩下骨架。

大學生隔8個月回宿舍 寵物龜只剩下骨架(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，這名男大生在今年1月中時放寒假返家，原本以為只要40天就可以重返校園，因此將自己的烏龜放在箱子中移到陽台上，並準備了足夠的食物和水，結果突如其來的新冠肺炎卻越來越嚴重，導致他隔了8個月才重新回到宿舍當中，他也發現自己的寵物龜早就被活活曬乾，只留下了完整的骨架。

這名男大生透露，寵物龜是在去年購買的，原本應該可以活上70年，沒想到最後只養了5個月就不幸過世，但他表示自己的心情非常平靜，因為對於這樣的結果早就有心理準備，未來他會將烏龜的骨架裝起來，放在書桌上紀念。

新聞曝光後，立刻引起網友熱議，大家都覺得烏龜非常可憐，也有網友認為男大生這樣相當不負責任，「我想它又渴又餓瀕臨死亡時一定很絕望」、「看著太難受了」、「活活餓死，好慘！疫情下有不少小動物也是這樣的情況吧？」、「小烏龜一路走好」、「回家為什麼不帶走烏龜？」、「活活被餓死了！太不負責任了」。