人生有時候就像八點檔，充滿了許多狗血且荒謬的情節。肯亞一對新人日前舉辦婚禮，途中卻突然闖入一位老翁，聲稱自己是新郎新娘的生父，曝光了兩人的兄妹關係，原本甜蜜的婚禮瞬間變成一場惡夢。

根據外媒報導，新郎喬丹（Jotham Munini）和新娘安妮（Anne Magwi）都來自於單親家庭，本月5日時，兩人在塔納河郡（Kaunti ya Tana River）舉辦婚禮，然而中途卻有一名聲稱自己是兩人親生父親的男子闖入，告訴他們其實是一對「同父異母」的兄妹，不可以結婚，嚇壞了在場所有的賓客。

根據牧師費圖斯（Festus Muli）透露，新郎是男子詹姆斯（James Sidai）和前妻所生，但他卻同時與新娘的母親外遇，前妻發現後氣得和他離婚，並帶走了當時才1歲的喬丹，後來詹姆斯也因為經濟狀況困頓的原因和外遇對象分開，當時她已經懷了安妮。

事情經過這麼多年，詹姆斯早就擁有新的家庭，也和現任妻子育有3子，但他從來沒有放棄過尋找喬丹和安妮，直到最近從朋友那邊得知兩人要結婚的消息，他才匆忙趕到現場制止。

據悉，喬丹一直以來以為自己的父親因車禍，而亡安妮則將母親的前夫認做自己的父親；三方坐下來談談後，新郎新娘的母親都不否認自己和詹姆斯認識，也不否認孩子們和詹姆斯的親子關係，讓這對新人絕望又氣憤，牧師也不得不取消這場婚禮，最終喬丹當場開車離去，留下悲傷的母親，而安妮則哭著和母親一起走離會場。