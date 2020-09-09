大自然的世界擁有一套殘酷的生存法則，就算是面對同類，為了活下去也只能選擇變成敵人。近日，一對夫妻就目擊20隻多隻鱷魚激戰的畫面，當時一隻鱷魚將水牛屍體拖入水中、大口享用，下秒竟瞬間湧出20隻鱷魚前來搶奪食物，現場頓時陷入一場混戰。

根據《每日郵報》報導，澳洲攝影師米歇爾（Michele Bain）和丈夫馬克（Mark）在本月2日，到位於達爾文東南部的Corroboree Billabong濕地中搭船遊覽，當時他們在灌木叢中看見一條很長的拖行痕跡，最尾端則有一隻4公尺的鱷魚咬著一頭水牛，並把牠拖入水中，米歇爾透露，那隻水牛當時看上去相當腫脹，皮膚上還有著黑色、黏稠的物體，讓她相當肯定水牛早已失去生命。

Epic moment 20 crocodiles fight over a dead cow in the Northern Territory https://t.co/CyiuOTSpeC — Angie Katz (@KatzAngie) September 9, 2020

那隻鱷魚就這樣在水中大口啃食著自己的戰利品，不過血腥的味道同時也吸引了其它鱷魚趕到周圍，當米歇爾和馬克再回到這裡時，水面上已經浮出20多隻的鱷魚，水面下還隱藏著更多「小偷」，等著偷吃至少一口肉。

而原本的鱷魚則露出自己的牙齒，威嚇著其它覬覦水牛的鱷魚，現場隨即陷入一場混戰，激烈的爭鬥引起水花四濺，讓米歇爾夫妻倆都相當震撼，「我們已經去那裡很多年了，但從未看過這樣的場面」，她也透露，鱷魚通常會花一個禮拜的時間來享用大型哺乳動物，但那頭水牛只花不到24小時就幾乎被吃光了。