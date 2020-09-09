台灣民間流傳著許多種傳統習俗，其中也包含了結婚時必須遵從的儀式和環節，像是要在禮車旁綁上竹子甘蔗和豬肉，據傳是因為古時候結婚需要走過漫漫山路，若是路上遇到野獸，可以用這來餵給野獸，以保護新娘的安全。但現代有不少人都喜歡將古禮和創新結合，成就出可愛又難忘的回憶。

岳父以山豬娃娃代替豬肉陪女兒出嫁(圖/翁姓網友提供)

翁姓網友在《爆廢公社》中發文，誇讚自己的岳父非常可愛，因為現在天氣相當炎熱，如果真的在禮車上綁上豬肉，反而可能招來一堆蒼蠅，於是岳父靈機一動，直接將豬肉換成了新娘從小到大最喜歡的「山豬玩偶」綁在車上，讓這隻小豬可以跟著車隊一路護送新娘。

山豬娃娃超吸睛 讓長輩都嘖嘖稱奇(圖/翁姓網友提供)

而且這個古禮結合創新的「山豬娃娃」，不僅非常具有意義，還有著滿滿的吸睛力，讓來參加婚禮的親友長輩們都忍不住嘖嘖稱奇，直呼「從來沒有看過！」；如今，這個山豬娃娃仍是新娘的最愛，每天都會抱著它看電視，變成了一隻陪伴左右的「大萌寵」。

山豬娃娃從10歲就開始陪伴新娘 現在仍是她的最愛(圖/翁姓網友提供)

此外，PO主也在留言處補充，這隻豬娃娃從新娘10歲就開始陪著她，連竹子甘蔗都是岳父親自拿著鋤頭去挖的，相當疼愛自己的寶貝女兒，網友們看了都覺得溫馨又可愛，紛紛留言：「我覺得這樣比較可愛，總比綁豬肉好！反正只是一個象徵性的物品」、「有創意，很可以！一塊豬肉？直接整隻上了啦」、「岳父一定很寶貝這個女兒」、「時代在變，創意要有」。