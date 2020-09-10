「嗨嗨，我是Josh。」說著一貫的招呼開場白，他是YouTube頻道《台南Josh》的創辦人鄭毓倫，也是棒球領域中少數爆紅的素人YouTuber。自2018年轉型成棒球分析頻道後，不論是訂閱數或影片觀看數都火速竄升，更在短短兩年就達成21萬訂閱的亮麗成績，已然成為國內棒球數據分析派的指標性人物。

將興趣發展成本業 走出不一樣的人生道路

小時候鄭毓倫在爸爸的引導下開始接觸棒球，上了國、高中，學校棒球校隊和社團也少不了他的身影，大學、研究所時更加入成功大學壘球隊擔任投手。他說，當初創辦頻道只是無心插柳，最一開始從夾娃娃機影片起家，但覺得與其他頻道的同質性太高，希望能做出和其他人不一樣的影片，才決定從自己的興趣──棒球下手。

決定頻道走數據派的契機，源自他在2015年時和朋友一起玩的《Fantasy Baseball》。這是一個經營棒球球團的線上遊戲，以現實中存在的球員當作遊戲腳色，且遊戲腳色的成績取決於對應球員在現實世界中的表現。

為了贏得遊戲，鄭毓倫查找許多攻略，更研讀許多海外的數據分析文章，觀察到國外球評的評論之所以更可信，是因為他們會提出數據佐證，而非依靠經驗判斷或主觀感覺來評論。這讓理工背景出身的他十分認同，「我覺得這才是討論事情的方式，要能提出根據和論點來說服對方。」

讓鄭毓倫在網路上爆紅的，除了進階數據分析，還有他的反指標神秘力量。因曾在影片中被他拿來取材、評論的球員，常意外地表現失常、受傷，也因此被觀眾拿來調侃。面對網友給的各種封號，鄭毓倫非但不介意，反而覺得有趣，甚至常拿來自嘲，當成和球迷間互動的哏。

在2019年底宣布正式成為全職YouTuber前，鄭毓倫的本業是工程師，白天在科學園區上班，只能利用下班和出差的空檔拍片、剪片、看外電撈數據。「每天時間都被塞得滿滿的，但我並不會有自己在做兩份工作的感覺，所以沒有負擔，畢竟這是我的休閒娛樂。」但隨著兩份工作時間越來越難以配合，總得決定一邊。

儘管YouTuber是份不知道能做多久的職業，但鄭毓倫認為，「人生是自己的，並不是我不跟大家做一樣的選擇，就代表我的人生會失敗。」他決心，要過自己更喜歡的生活。

樣樣自學逐步摸索 從職業球迷採訪大聯盟春訓

然而，從工程師職涯轉踏入自媒體產業的路並不容易，開始拍片前，鄭毓倫沒有任何相關經驗，起初的影片更曾因照片版權問題受到美國職棒大聯盟（MLB）官方關切。

後來他重新調整影片模式，改成親自露臉講解，更花許多時間自學剪輯，從一開始什麼效果都沒有，慢慢進步到現在可以插入難度較高的特效，除了剪片技巧，怎麼攝影、收音、採購合適設備、擬訪、採訪球員等，樣樣都需要自己慢慢摸索。

鄭毓倫每天都習慣花時間看許多外電和國外報導，閒暇時，他會上大聯盟數據分析網站《FanGraphs》看大家對球員表現的討論度，也會用《Statcast Search》撈特定球員的官方數據。問及長期看外電，對提升英文能力是否有幫助時，他先是認同英文的重要性，而後謙虛地笑說，「我的英文是標準台灣教育教出來的，或許paper、外電看得懂，卻不知道怎麼開口，不過看外電的確對提升英文能力有幫助，也讓閱讀速度變快許多。」

一開始純粹抱著當個球迷分享資訊的心態，這位職業球迷全然沒想過，自己有朝一日能收到大聯盟的邀請參加春訓，甚至有機會採訪到洛杉磯天使隊的Mike Trout。「前一天我緊張到整晚睡不著，採訪當天雖然只有短短三分鐘，但我全程手都在抖，現在想起來還是覺得不可思議，因為這是每個棒球迷都夢寐以求的。」

在成為YouTuber前，他想像的生活是像專欄寫手一般，以為只是每天埋頭做棒球分析而已。但成為YouTuber後，他開始有機會接觸許多與棒球相關的人事物，不僅與中華職棒味全龍隊教練張泰山、球評曹竣崵等人合作，甚至連續兩年受邀參與大聯盟春訓，親自採訪那些以前只能透過螢幕看到的球員，這是他始料未及的，回想起這些際遇，仍讓他覺得相當幸運也滿懷感激。

鄭毓倫（左）收到美國職棒大聯盟的邀請，親自採訪偶像Mike Trout。（照片提供／鄭毓倫）

很難想像現在能在螢幕前侃侃而談的鄭毓倫，過去曾一度對口語表達感到恐慌，大學時甚至曾為此只選需要繳交書面報告的課程。念了研究所後，被強制要求必須口頭報告，他才開始逐步克服心理恐懼，慢慢試著開口表達自己的想法。

出社會至今，每份工作都讓鄭毓倫深刻體認到表達力的重要性。從當工程師需要與同事、主管溝通，轉到設備商、直接與客戶對話，再到現在成為YouTuber需要短時間消化及傳達資訊給觀眾。現在的他，不僅能大方面對螢光幕，還進階到能夠親自採訪大聯盟球星，「每次採訪前我都會很認真的做研究，有時候還會在YouTube募集觀眾的看法，針對每位球員設計客製化問題，讓他們感受到我有做功課。做足了功課，自己也會比較不緊張。」

連續兩年親自前往大聯盟採訪球員，鄭毓倫觀察到，每位球員的表達能力都十分優秀，不論他提出什麼問題都能對答如流。他也藉此建議大家，要盡可能把握各種機會，尋找就學或工作上的管道練習口語表達，如參加各種活動或社團等。「因為我覺得這是在台灣教育體制下學不到，但出社會每份工作都需要的重要技能。」

About 鄭毓倫（Josh）

出生：1989年

現職：YouTuber（台南Josh頻道創辦人）

經歷：科技業設備商、台積電工程師、美國NIST國家標準暨技術研究員實習生

學歷：成功大學材料科學與工程學系、成功大學材料科學與工程學系研究所