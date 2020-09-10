家中農舍若被豹闖入，肯定會把人嚇的趕緊逃離。印度伊加特普里(Igatpuri)一名農夫，日前進農舍放農具時，在小屋內發現4隻幼豹，隨即又出現豹媽媽，嚇得他趕緊通報報森林局，為了讓豹一家能安靜休養，動保組織在屋內加裝監視器進行觀察，人豹和平共處了6天，母豹才帶豹寶寶返回森林。

由於近日印度正值雨季，一隻懷孕的母豹疑似為了躲雨，便躲進了農舍裡生產，當農夫發現幼豹時，母豹正好外出覓食，因此並未造成威脅，而他也立即通報森林局處理，動保組織Eco Echo基金會（Eco Echo Foundation）為了確保幼豹安全，與政府討論後決定等雨停後，待牠們自行離開。

Eco Echo團隊趁豹媽媽外出，至附近農場捉雞時，偷偷在農舍內裝監視器，一方面能安撫害怕豹的農民，一方面也能掌握豹一家的行蹤，由於當地經常有豹出沒，動保團體借此機會向村民們宣導如何與豹共存，政府部門還派人守農舍，確保豹不會受干擾或有人誤闖，而村民們對此也展現高度配合。

Eco Echo基金會的伊耶（Arun Iyer）提到，由於雨下的又急又突然，因此母豹從附近的山丘移至農寮，也讓他們有機會在雨天時，能觀察到母豹如何照顧幼仔，不過剛生產的母豹警覺性高，經常會盯著監視器看，動保組織只能趁母豹外出狩獵時，才能夠更換記憶體，最終母豹住了6天後，一隻隻叼回家，帶孩子們返回森林裡。