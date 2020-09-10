不少人喜歡至動物園，近距離觀看動物，不過每到夏天，園區內的動物經常因天氣太熱而躲起來，不過其中的企鵝館必須保持低溫，因此不會有類似問題。日本有一名遊客，日前至當地動物園參觀，期間發現企鵝竟「集體昏倒」趴在地上，讓人看得相當憂心，但其實大家都誤會了。

日本網友@penKingdom是企鵝迷，日前他至當地動物園參觀，在企鵝館時卻被眼前畫面嚇壞，普通企鵝大多是站立或靠肚子滑動，但館內的巴布亞企鵝卻集體倒地，並以「大字形」的姿勢趴在地上，看起來像是昏倒了一樣，與企鵝平常模樣相差甚大，也讓人相當憂心。

不過實際上，企鵝是睡著了，由於正值炎熱夏季，因此園方為牠們準備「鋁合金降溫板」消暑，疑似太涼爽讓企鵝紛紛趴在上面睡，不過從遊客的角度來看，起初都會被這種怪異睡姿嚇到，平時園方也會準備冰袋，企鵝同樣會趴在上面睡，模樣非常可愛。

趴睡照獲得4.6萬人按讚，不少網友表示「你不說牠們在睡覺，還以為是集體中暑」、「我看到照片時非常驚訝，知道是睡覺才鬆了一口氣，真的是太可愛了」、「好慵懶啊！完全毫無防備的樣子」、「這種睡法好萌啊！好像小孩子玩累了，直接倒在地上休息」。