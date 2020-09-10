面試是找工作中最重要的環節，除了可以更了解應聘公司的文化和氛圍，也是替自己加分的大好機會。但日前有名女網友因為求職一直不順利，竟興起「造假履歷」的念頭，文章曝光後網友全都瘋狂勸退。

一名女網友在論壇Dcard以標題「工作經歷沒有勞健保可以造假嗎？」發文，表示最近想要面試行銷企劃的工作，雖然大學是就讀相關科系，但上一份工作是牙助，還因為沒有勞健保紀錄，讓許多老闆都認為她只是打雜的，甚至表現出有點鄙視的態度，導致她連續面試10間公司都是失敗收場。

內心十分焦急的她突然萌生「造假履歷」的念頭，直言「我可以編說在一間小的廣告公司上班嗎？」但最後還是擔心的詢問網友「公司真的會打去前公司問嗎？」文章掀起熱議，大部分的網友幾乎都一面倒勸退「為什麼要造假？沒有就沒有啊」、「應徵者應該誠實至上，就像你也不希望公司回覆你的資訊有落差一樣」、「求職困境通過說謊解決？妳不心虛嗎」。

有不少網友更透露，資歷就算造假，真正的實力卻騙不了人「零廣告公司經驗會被揭穿的，一上班馬上會被問那你之前公司是怎麼處理的，你一問三不知或者給的答案根本不像有在業界待過的人，誠實好嗎？不要去雷同事」、「人資如果現場要你想企劃，或直接要你提案，或是問你SEO SEM之類的問題，或是問你之前負責的品牌跟做了什麼提案，實際成效是怎樣，你有信心可以回答的好嗎？且行銷企劃很大機會會想要看你過往的作品，如果你回答得很好就算了如果很爛我可以保證他一定會打去問，被戳破真的很丟臉」。