不少人憂蟑螂進屋破壞環境，因此會放蟑螂屋捕蟑，但有時不只會黏到蟑螂，還會黏到蜘蛛、螞蟻或壁虎等。日前有一條眼鏡蛇誤闖民宅，沒想到竟天兵的黏到蟑螂屋上動彈不得，所幸民眾即時發現，將牠送往急救站求助，但獸醫師一看卻好崩潰。
臉書粉專《野生動物急救站》提到，日前有一條眼鏡蛇闖入民宅，不過牠卻不小心掉入蟑螂屋陷阱，導致牠的頭部被黏住，整條蛇在上面無法動彈，周圍全是被捕的蟑螂，一起待在上面，神情看起來相當無奈，而民眾發現後，趕緊拿著整組蟑螂屋送往急救站。
而想成功讓眼鏡蛇脫離蟑螂屋，救治過程必須相當小心，獸醫師們硬著頭皮拿出專業，用食用油及棉棒，小心翼翼地將牠從蟑螂紙上取下，再清除殘餘的膠，眼鏡蛇順利脫困後，馬上又活蹦亂跳，最終將牠野外。而急救站人員也提醒，假若有動物被黏住，千萬不要硬拔，會造成牠們受傷，就算上面已黏有蟑螂也沒關係，必須整組送往救援單位。
而蟑螂屋、黏鼠板黏錯對象不只一起，曾有一隻領角鴞捕食黏鼠板上的老鼠，不幸也被黏在板子上，有善心人士發現後，立即將牠從上面拔下來、剪去黏到膠的羽毛，造成牠羽毛缺失，所幸經過救治後並無大礙。而野生動物急救站提到，若想捕捉老鼠、蟑螂，建議選擇對環境及動物較友善的防治方式（如捕鼠籠），或保持環境清潔，避免野生動物經過時不小心受困。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。