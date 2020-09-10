不少人憂蟑螂進屋破壞環境，因此會放蟑螂屋捕蟑，但有時不只會黏到蟑螂，還會黏到蜘蛛、螞蟻或壁虎等。日前有一條眼鏡蛇誤闖民宅，沒想到竟天兵的黏到蟑螂屋上動彈不得，所幸民眾即時發現，將牠送往急救站求助，但獸醫師一看卻好崩潰。

獸醫：「幫我抓一下這邊喔。」 醫助：「ㄟ……那、那先幫我把旁邊的大強弄掉好嗎？」 一隻眼鏡蛇不小心闖入民宅，不過倒楣的還在後頭，當牠經過民眾設下的蟑螂屋陷阱時，就這麼跟一群「強哥」一起被黏在上面了。 看著被大強圍繞的眼鏡蛇，獸醫師們... 由野生動物急救站發佈於 2020年9月1日 星期二

臉書粉專《野生動物急救站》提到，日前有一條眼鏡蛇闖入民宅，不過牠卻不小心掉入蟑螂屋陷阱，導致牠的頭部被黏住，整條蛇在上面無法動彈，周圍全是被捕的蟑螂，一起待在上面，神情看起來相當無奈，而民眾發現後，趕緊拿著整組蟑螂屋送往急救站。

野生動物急救站的解說場合中，曾詢問聽眾在哪裡看過野生動物？眾多答案中，最令小編印象深刻的是：黏鼠板。答案很耐人尋味，乍聽之下不覺莞爾，細究箇中緣由，就不認為這是件好笑的事情了。 許多野生動物就生活在我們周遭，不仔細留意可能都沒察覺牠們的... 由野生動物急救站發佈於 2019年10月6日 星期日

而想成功讓眼鏡蛇脫離蟑螂屋，救治過程必須相當小心，獸醫師們硬著頭皮拿出專業，用食用油及棉棒，小心翼翼地將牠從蟑螂紙上取下，再清除殘餘的膠，眼鏡蛇順利脫困後，馬上又活蹦亂跳，最終將牠野外。而急救站人員也提醒，假若有動物被黏住，千萬不要硬拔，會造成牠們受傷，就算上面已黏有蟑螂也沒關係，必須整組送往救援單位。

【當黏鼠板黏到野鳥】 一隻領角鴞為了捕食黏鼠板上的老鼠，也跟著受困在板上，發現牠的善心人趕忙將牠從黏鼠板拔下來，並把牠沾有黏膠的羽毛通通修剪掉，接著安置在紙箱內，後送到野生動物急救站來。幸好被發現的及時，雖然在從黏鼠板拔起的過程中，造成... 由野生動物急救站發佈於 2018年11月27日 星期二

而蟑螂屋、黏鼠板黏錯對象不只一起，曾有一隻領角鴞捕食黏鼠板上的老鼠，不幸也被黏在板子上，有善心人士發現後，立即將牠從上面拔下來、剪去黏到膠的羽毛，造成牠羽毛缺失，所幸經過救治後並無大礙。而野生動物急救站提到，若想捕捉老鼠、蟑螂，建議選擇對環境及動物較友善的防治方式（如捕鼠籠），或保持環境清潔，避免野生動物經過時不小心受困。