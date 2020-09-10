世界上到底有沒有外星人？若意外找到UFO，肯定會讓人看傻。日本有一名攝影師，日前至森林裡進行拍攝，期間發現了一個UFO，讓他感到相當震驚，儘管UFO外觀看似已荒廢，但仍散發出神秘的味道，攝影師好奇的走進去一探究竟，還曝光超酷的內部裝潢。

20多歲的日本攝影師@urbex_34，經常在日本與國外拍攝特殊的建築，曾耳聞森林裡有一棟未拆除的UFO建築，因此透過Google地圖尋找，最終成功找到飛碟所在位置，「我衝過森林後，直到靠近才發現UFO的全貌，當時我難以掩飾自己的驚奇與興奮」。

UFO矗立於森林中，外觀呈現橢圓形，而外牆有些生鏽，還被樹葉覆蓋，看似已成廢墟，上半部還有橢圓形的窗，造型相當特殊，@urbex_34發現旁邊還有藍色樓梯，因此他便爬了進去，裡面有桌子、好幾張流線型設計的座椅，不僅如此，還有起居室、浴室及廚房等。

實際上，這個UFO是由芬蘭建築師Matti Suuronen設計的休閒小屋，被命名為「FUTURO」，不過由於@urbex_34不希望此地被打擾，因此並不願意提供UFO的具體位置。不少網友看照片後，直呼「賽亞人要來入侵了」、「當初為何要在森林裡，蓋這樣的建築呢？」、「有外星人出現都不覺得奇怪」。