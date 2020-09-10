許多人對另一半非常沒有安全感，只要看到對方和異性說話就會吃醋，但有時候也不要太超過了，不然恐怕會以悲劇收場。一名女網友就上網抱怨，表示和男友竟然因為外送員而分手，網友聽了事件的來龍去脈後全都傻了。

一名女網友在論壇Dcard以標題「外送最後跟神經質男友分手」發文，表示自己和前男友在一起半年，中間相處沒什麼摩擦，唯獨男友超愛莫名其妙亂吃醋這一點讓她很受不了。她也舉出實例像是男同學跟他借筆記，前男友卻認為同學有特別目的，或是男路人向她問路，前男友看到馬上衝過來推人，嗆「想對她幹嘛」等等。

日前她和高中好友一起去宜蘭展開3天2夜的行程，第2晚大家回到住宿的地方打牌聊天，半夜2點多的時候每個人開始陸續覺得肚子餓，但因為想吃的東西都不一樣，決定一起點便利商店外送。過程中因為覺得外送員貼心告知沒有商品，還幫忙替換口味，原PO就將對話貼到IG讚賞外送員周到的服務。

沒想到前男友隔天看到立刻暴怒打給她，質疑她和外送員不單純，讓原PO氣得直呼「這不就正常對話嗎，反正中間都是他一些不理性的對話，我說好要這樣我們就分手吧！這真的有夠荒謬」最後更提醒網友「以後交往前要先確認對方是不是有神經質」。

文章曝光後掀起熱議，不少人都傻眼留言「笑死只有他一個男的可以跟你講話」、「這不是醋桶根本是醋廠了吧，幼稚+誇張到有剩恭喜妳分手了」、「感覺很恐怖情人」、「這真的有病，叫他先去看醫生」、「還好分開了，如果繼續下去，感覺會很難收拾」。