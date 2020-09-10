有些哈士奇看起來很帥氣，但有些則是非常蠢萌，因此又被稱為「二哈」。越南一名狗主人，養了一隻哈士奇在最近生下6隻小狗，日前狗媽媽在餵奶時，5隻幼犬圍在一旁吸吮，只有一隻被困在籠中，看到走足有奶喝，著急得不斷在鐵籠裡大喊，但主人將鏡頭一轉，才發現籠子根本沒關。

越南飼主Duy Nguyen養了一隻哈士奇，在上個月初生下6隻小哈士奇，目前牠們正值活潑好動的年紀，主人也經常在臉書分享幼犬的日常，近日狗媽媽在餵奶時，5隻幼犬馬上跑過去喝，唯獨一隻被關在鐵籠中，眼睜睜看著兄弟姊妹們大吃特吃。

鐵籠中的小哈士奇氣得不斷在狂吠，好像在說「人家也要喝啊！」，希望可以吸引眾人注意放牠出去，豈料鏡頭一轉，才發現鐵籠的門根本沒有關，主人還試圖用門製造聲音，吸引牠的注意，但小哈士奇完全沒有發現，轉了一圈看似在找出口，但仍未察覺到異狀，繼續在鐵籠角落中狂吠。

超萌的畫面上主人哭笑不得的說「其實你根本不想出去吧？」，不少網友也笑著說「果然是二哈」、「這一隻最純！」、「這隻二哈很ㄎㄧㄤ欸」、「小二哈：門到底在哪？為什麼我出不去啊」、「小二哈一定困惑，大家到底怎麼走出去的」。