在許多地區都有2名搶匪一起行動的「飛車黨」，通常都是一個人騎乘機車，另一人趁路人不注意時搶奪對方的財物。國外日前就有一名司機在行駛車輛期間，意外目擊一場飛車搶劫的現場，他在情急之下立刻加速衝撞搶匪，最後成功將他們制伏。

烏拉圭目擊路邊搶案，竟開車將歹徒撞飛。(影片來源/YouTube/B.C.&Lowy/如遭刪除請見諒)

影音平台B.C. & Lowy日前貼出一段影片，表示日前在烏拉圭蘭巴雷 （Lambaré），一名男子在開車的時候，直擊2名「飛車黨」正在襲擊路邊一名女子的現場，見義勇為的他立刻猛踩油門衝撞歹徒，第一次卻沒有成功。正當歹徒以為可以逃過一劫的時候，該名男子又再度加速撞擊一次，並且成功將歹徒撞飛，整段畫面都被行車紀錄器拍下，可以看到，猛烈的撞擊不但讓機車卡在車底拖行，2搶匪也瞬間倒在地上哀號。

2名搶匪被撞倒後身上出現多處挫傷和骨折，且馬上被一旁民眾制伏。警方趕到現場後，查明2人分別為24歲的Ovidio Peralta 和 22歲 GustavoÁlvarez，搜到被害女子的手機後，也立即將2人逮捕歸案，目前正在等待審判當中。

當地警察局副分局長Víctor Romero表示，因為考慮撞擊駕駛是出自好意，所以不會對他開罰，此外為了保護他的安全，在相關報告和文件都會對他採取匿名處理。影片在網路引起瘋傳，也掀起2派論戰，有人認為這種「私刑正義」的做法大快人心，而且當地搶案頻繁，只有這樣才能有效制止犯罪。但也有人覺得，雖然出自好意，但用不合法的方式恐怕會替自己惹上不必要的麻煩。