農歷七月鬼門開期間，不少人注意民俗禁忌，也有人大膽分享自己撞鬼經歷，總是讓人聽得毛骨悚然。日前有一名網友提到，研究所同學搭夜車北上時，原本車上僅有12人，沒想到中途休息後，車上乘客竟多了1人，當時他們以為漏算，因此也未多想，豈料等他抵達台北後，結局不禁讓他寒毛直豎。

一名網友在ptt提到，在台北讀研究所時，他的同學交了在台南讀書的女友，因此只要一有空就會南下約會，每次都會坐最晚的夜車回台北，一次與女友分開後，他搭上凌晨1點的車準備北上，而車站人員也上來清點搭車人數，用計數器一個一個走到乘客旁數人，當時搭車的人一共12名。

數完人後司機便關上門，之後原po的同學也趁機補眠，之後一路開到台中休息，而當時時間已是深夜3點，由於夜色已晚，因此大多數乘客都睡著了，下車休息的人也不多，憶述當時唯獨他下車抽菸，司機則是去上廁所，之後便沒看到其他人上下車，直到準備發車時，車站人員再次上車清點人數，豈料這次卻多了1人，一共是13名乘客。

車站人員覺得奇怪，因此又再數了一次，但結果仍是一樣，這時他要求檢查票根，而大家也都有釋出票根，當時被認為是數錯了，工作人員也未多想，回報後就讓車子繼續開，而同學又再次小睡片刻，等他清醒時才發現，車子已抵達台北，時間已是凌晨4點半，而車上空無一人，他是最後一個下車的乘客。

司機站在車門口收票根，但當同學交出票根後，對方表情卻顯得很複雜，便問「少年耶，你是最後一個下車的嗎？」，他回覆應該是吧，之後司機趕緊上車巡視，下車後臉秒綠的說「害啊！那A又變12張票(台語：糟糕了！怎麼又變12張票)」，讓同學不禁打冷顫，「當時他雞皮疙瘩整個起來，人生第一次體會到什麼叫背脊發涼」。

原po同學也不敢回家，便衝到研究室睡覺，放搖滾樂直到早上6點，結束驚魂的一夜。不少網友回應「我有一次搭車，公車司機開一開突然把燈關了，我想說省電就沒去反應，結果後來我按下車鈴，公車司機嚇了一大跳，原來他以為沒人了」、「好毛。雖然有可能是中間有人為疏失(漏算)，但當下一定超毛」。