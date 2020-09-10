大陸國家主席習近平日前在「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」上，以「熱乾麵」代稱武漢，一席「全國為熱乾麵加油」的談話，掀起熱議。就有台灣網友不解，一般食物多半預設是熱的，為何還要特別強調是「熱的」？對此，一名內行人解答，指出熱乾麵的取名出自偶然，「就跟我們台灣的『老鼠麵』、『太陽餅』一樣」。

原PO今（10日）在PTT「八卦板」PO文指出，一般食物多半預設是熱的，所以不會有熱牛肉麵、熱肉燥飯、熱炸醬麵等多此一舉的說法，唯獨像是涼麵、朝鮮冷麵、冷烏龍麵這類冷食會特別加註，不禁好奇「為何熱乾麵要叫熱乾麵？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，一名內行人更跳出解答，直言「熱乾麵」的名字是隨口取的，就跟台灣的「老鼠麵」、「太陽餅」一樣，並接著解釋名的背後由來，「原本熱乾麵的小攤販是在賣涼粉跟乾麵的，然後他把沒賣完的乾麵用熱水燙至八分熟，再加上麻油晾乾，要吃的時候再用熱水燙過，加上涼麵的料。當時沒起名字，但他賣涼粉跟乾麵，就隨口叫了這『熱乾麵』。」

至於熱乾麵的口感，吃起來跟台灣的涼麵有八、九成像，差別在於，「台灣涼麵沒有過熱水燙熟的工法，不然放了麻醬的涼麵，再加上辣椒跟蔥油，就有那味了。」

再者，武漢地理位置位處大陸中心，南來北往交通發達，因此外出發展的武漢人也多，他們在其餘各省分打著「武漢熱乾麵」招牌的店家也不少，「不過就跟蘭州牛肉麵一樣，他們都說出了武漢，熱乾麵就沒那味了，我是吃不出來啦，這大概就像嘉義火雞肉飯出了嘉義就沒那味了，台南滷肉飯出了學甲也沒那味了」。