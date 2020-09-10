日本在第二次世界大戰之後，經歷了嚴重的經濟蕭條，但在幾十年間卻一躍成為世界第二大經濟強國，被稱為「日本戰後經濟奇蹟」，不過最後仍因為經濟泡沫化再度崩潰。對此，就有網友好奇「聽說日本以前快買下美國，真假？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，在日本經濟泡沫化之前，「聽說日本快把美國的房地產、公司、 資產買光光，例如夏威夷那些；汽車工業也是席捲全球，等於是當時世界經濟最好的地方…」讓他不禁好奇，「真的假的， 會不會太猛？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「就愛搞貿易保護主義國家，硬要跟美國對撞啊！」、「全東京的地價可以買下整個美國」、「光東京可買下全美國，全日本可買下4個美國」、「所以美國一直打壓日本發展科技業」、「當年日本人到處大撒幣搜刮世界各地的藝術品」、「日本人海外資產很可怕的」、「夏威夷一堆超有錢的日裔二代」、「80年代日本技術革命後的電子產品銷往全世界，相比西方國家面臨的是冷戰和經濟危機；賽博龐克很多有東洋元素，就是因為當時的作家認為未來西方國家會被日本超越，甚至文化和語言都成為主流」。

不過也有人認為「沒有到整個美國吧」、「唯二經濟總量有到過美國30％的國家吧」、「日本沒天然資源是硬傷，太好封鎖」、「確實當年人認為日本將成為最強經濟體，直到微軟、蘋果、谷歌先後強勢崛起」。