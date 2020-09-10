泰國攀牙府閣科考島（Ban Ko Kho Khao）民眾，日前在海邊礁石上驚見「半截死白的人類手指」，引發軒然大波，後來才發現，原來是與人類的手指頭長得一模一樣的「人指礁石」，消息一出吸引不少遊客前往朝聖，這處礁石更瞬間爆紅，成了島上的觀光熱點。

根據《泰國頭條新聞》報導，攀牙府閣科考島北面的一處礁石，被當地民眾發現，外型和人類的手指頭如出一轍，後來一名部落客得知後便直接前往此地一探究竟，並將這驚奇的「人指礁石」給拍了下來，照片曝光後隨即在網路上瘋傳。

據悉，這處礁石之所以會長出「半截人指」，應該是因為礁石長時間受到海水侵蝕，於是逐漸被海水雕刻成手指狀的大自然奇觀，並非人為所導致，加上外型慘白，乍看之下還以為是真的半截人指被沖刷到礁石上。

畫面曝光後，隨即掀起網友熱議，不少人被「人指礁石」的奇特外觀給吸引了，目前該地也成了觀光客的熱門觀光景點之一。