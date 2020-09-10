全聯福利中心商品種類多樣，且經常推出優惠活動，受到不少民眾青睞。日前就有網友到全聯買一袋蒜頭，卻發現開口處扣著一個金屬環，怎麼樣也拆不開，於是拍照PO網求解，貼文一出隨即掀起熱議，更釣出內行人解答金屬環的特殊解法，和廠商背後的貼心用意。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》PO文指出，在全聯買了一袋蒜頭，但開口處卻扣著金屬環，每次都只能出動尖嘴鉗解開，讓她不堪其擾，於是好奇詢問，該如何在不破壞網袋的情況下，正確打開金屬環？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「金剛圈來著」、「都是直接剪開網袋」、「我是用鉗子」、「直接拉破袋子，實在沒耐心慢慢來」、「金屬環不理它，中間網子拉破可以拿出蒜頭的小洞，剩餘的吊在通風處」、「扯爛它是我唯一的道路」、「我是把鐵環上方的網袋一直旋轉，轉到最緊，就可以從洞口穿過了。塑膠袋打結打太緊的話，也可以用這個方法鬆開，這方法蠻好用的」

不過也有不少內行人出面解答，「拉那條綁帶，兩邊都要拉」、「黃色帶子就是給你拉的，對折把不鏽鋼圈起來後往開口拉」、「其實抓住那個紙的兩端，握緊往上一拉，鐵環是會開的」、「那張標籤是要讓你對折順著往上拉就行了」；並解釋廠商在運送較重的蔬果時，擔心網袋會因為受到重量拉扯，以至於袋口鬆開，因此才會扣上金屬環避免蔬果鬆脫。