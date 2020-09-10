弱肉強食是大自然生存鐵則，不過網路上日前瘋傳一支影片仍帶給大眾極度震撼，只見一隻巨無霸蜘蛛，竟然懸吊在半空中，固定住鳥的頭部，並且朝著鳥脖子狂嗑，45秒驚悚畫面流出，讓眾人全看傻了。

畫面中可見，這隻全身布滿絨毛的巨無霸蜘蛛，四隻腳有力的抓住橫樑，懸吊在半空中，另外四隻腳則緊緊將鳥的頭部固定住，接著鎖定鳥脖子專注進食，可以看出這隻和牠體型相當的鳥類已經全身僵硬，明顯死亡。

一名德國研究生物多樣性的專家傑森（Jason Dunlop）則指出，畫面中的這隻巨無霸蜘蛛，疑似是粉趾狼蛛（Avicularia avicularia），即便不是，也跟粉趾狼蛛有相當緊密的關係。

根據外媒報導，這種粉趾狼蛛多半生活在樹林中，母的腿長跨度可達5英寸（約12.7公分），公的則稍小一點，通常約為3.5英寸（約8.8公分），外型黑色帶有絨毛，腿部末端有些粉紅色；牠們是活躍的捕食者，通常以蜥蜴、青蛙和小老鼠等小型脊椎動物為食。

傑森表示，照理說狼蛛並不會吃鳥，但這也並非不可能，他推測狼蛛將消化液吐到鳥身上，接著再將被液化的殘餘物吸回去，如此一來就只會剩下骨頭和羽毛。

事實上，巴西科學家若昂·維托·坎波斯·席爾瓦（JoãoVitor Campos e Silva）和費爾南達·德·阿爾梅達·梅雷萊斯（Fernanda de Almeida Meirelles）2016年發表的研究中就曾指出，狼蛛在捕食鳥類時，會用毒牙刺穿鳥的眼睛，讓獵物在幾秒鐘內死亡，因為眼睛的組織較軟，所以可以很快地注入毒液，讓消化酶擴散速度更快，接著開始以鳥類的頭部為食。