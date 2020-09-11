海狗品種相當多，毛色也有所不同，有白、黑、灰.褐、深灰等，但你有看過金毛的海狗嗎？生物學家日前在俄羅斯鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）附近島嶼上，發現了一隻金毛海狗寶寶，在黑毛的同伴中特別顯眼，指這一隻稀有海狗出現機率僅「10萬分之1」，但也擔心牠未來恐會遭排擠。

在 Instagram 查看這則貼文 Vladimir Burkanov（@bigdaddivladi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 下午 10:47 張貼

海洋哺乳類生物學家伯卡諾夫(Vladimir Burkanov)於秋列尼島（Tyuleny Island），發現了一隻金毛海狗，眼睛呈現藍色、鰭為粉色，出生還不滿1個月，推測牠患有白化症，出現機率僅10萬分之1，並為牠取名為「醜小鴨(ugly duckling)」。

伯卡諾夫提到「這隻小海狗吃的頭好壯壯，而且也很活潑，牠的母親顯然有餵足夠的奶給牠喝」，但也擔心醜小鴨因特殊毛色，恐會遭同類排擠，所幸目前並未有明顯的孤立現象，也沒有被同類追逐或咬傷的狀況，但仍需長時間觀察，不過醜小鴨因白化症導致視力不良，成功在野外生存及繁殖的機率非常低。

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伯卡諾夫也對醜小鴨進行安全監控，假若牠未來遭到排擠，將會提供救援，為醜小鴨找新家。而2011年該島上也出現過一隻白化症海狗，被命名為Nafanya，當時也因毛色而被排擠，繁殖季時只有牠沒有對象，最終被送往俄羅斯索契（Sochi）海生館，儘管白化症海狗順利存活的機率低，但2017年在白令島上曾有1個成功案例。