若在路上看到浪浪，躲在椅子下或角落發抖，肯定都會讓很不忍，甚至想將牠收編。日前有一名女網友，從遠處觀看時，發現路邊的長椅底下，竟躲著一隻流浪貓，讓她感到相當不捨，因此快步上前想關心，豈料她走近一瞧才發現，自己竟然被騙了。

遠處就看到椅子底下有流浪貓，讓網友急著走向前關心(圖/網友Flower Sun提供授權)

女網友Flower Sun在《爆怨公社》表示，當時在高雄的橋頭地方法院附近，從遠處就發現路邊長椅底下，躲了一隻流浪貓，而且神情看起來非常無辜哀怨，讓她感到非常不忍，因此快步上前想關心牠，豈料靠近一看才驚覺異狀，沒想到這並不是一隻流浪貓，而是繪有貓圖案的石頭。

由於貓圖案畫的非常像，而且石頭的形狀與貓咪坐著時身型相似，因此從遠處看，就容易讓人誤會，讓女網友傻眼寫下「只是一顆石頭..喵，是一顆石頭..喵，一顆石頭..喵」。不少網友回應「不要欺騙貓奴的感情」、「其實喵喵被石化了」、「到底是誰這麼可惡...把它畫得楚楚可憐的樣子」、「畫得不錯，石頭形狀也找的剛剛好」、「買個罐罐要拐牠怎不吃摸下去。啊！我在摸石頭」。

沒想到椅子底下的流浪貓，竟然是一個彩繪石頭(圖/網友Flower Sun提供授權)

還有人分享類似經歷，直呼這還不算什麼，「某天我在路上看到路面有個小小黑影，想說可憐的蝸牛，怕他被車碾爆，蹲下要去把牠撿起來丟到旁邊草叢，手碰到牠時才發現，『它』是一顆小小的狗大便，大小大概10至50元硬幣大小，那裡燈光昏暗，但快摸到的那瞬間我竟然看清楚了」。