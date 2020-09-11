新冠疫情爆發，不少消費者為了減少外出機會，三餐經常靠外送平台解決。菲律賓有一名女網友，日前經過一處空地時，發現了一名熊貓外送員坐在椅子上休息，一邊享用他的便當，豈料下一秒他卻把食物分給喵星人，超暖舉動讓不少人相當感動。

居住於巴科洛德(Bacolod)的卡琳（Carlyn Ordoñez），日前經過一處空地時，發現了一名熊貓外送員，拿了附近的廢棄塑膠桶充當椅子坐，之後便拿出自己的晚餐，準備趁空檔時飽餐一頓，豈料他的腳邊卻跑來了一隻流浪貓，疑似是肚子餓在討食。

One of those rare, defining moments of love and kindness in the midst of cruel and hypocrite 'civilizations'. 由 Carlyn Ordoñez 發佈於 2020年9月9日 星期三

而外送員不但沒有將流浪貓趕走，反而從便當裡，拿了一些食物分給浪貓吃，而且還細心的餵牠吃，這讓卡琳非常感動，趕緊拍下來po網，寫下「在這個殘酷與虛偽的社會裡，眼前罕見的情況，定義了愛與善良瞬間」，在網路上獲得迴響。

照片也被分享至台灣臉書《爆廢公社》，讓不少人大讚「在這個殘酷的世界裡，角落還是有正面的能量」、「太暖了！也謝謝你對浪貓有愛」、「這是我看過最美的畫面了」、「如果熊貓能指定外送員，你一定會爆單」、「世界上還是有溫暖的人」。