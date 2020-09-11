大貓熊「圓寶」出生後，大貓熊家族的一舉一動，都受到大家關注。民眾至臺北市立動物園看貓熊時，有發現牠們坐在角落時，身體時常會不斷規律晃動，而且表情看似非常愉悅嗎？牠們其實是正在做「美容按摩」，而姊姊「圓仔」最樂在其中，按摩時還會自己不斷地換位置、喬角度。

圓仔被保育員刷毛中，表情看起來很舒服(圖/臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園的保育員們會為大貓熊家族提供刷毛服務，而牠們也都很喜歡這種類似「台式洗髮」的按摩法，因此參觀大貓熊館時會發現，有時大貓熊會坐在角落，身體規律地晃動，表情時而迷茫時而愉快，實際上，是保育員正隔著門上柵欄的縫隙，拿著長梳子為大貓熊做美容按摩。

圓仔非常喜歡被刷毛，還會自己喬位置(圖/臺北市立動物園提供)

保育員提到，成年大貓熊使用的刷毛梳子，是改良寵物店販售給大型犬隻的梳毛刷，並在刷柄處加上不銹鋼管，即可延長刷柄的長度，而目前總共有3種尺寸，短的約40至50公分，最長的刷柄則長達120公分，可在不同場合與體型，選用不同的梳子刷毛。

圓寶被裝進塑膠盒中準備量體重，模樣非常可愛(圖/臺北市立動物園提供)

目前大貓熊「圓寶」已75日齡，體重約4340.4公克，雖然牠年紀還小，但仍有特別的刷毛服務，大貓熊媽媽「圓圓」每天會用舌頭，舔舐「圓寶」幫牠擦澡，其實就等同於刷毛的效果，能夠除去脫落的毛髮，還有沾附在身上的灰塵等，而「圓寶」在人工哺育階段時，保育員每天也會用棉球沾溫水，幫牠擦拭身體，也可幫助圓寶食道或胃裡累積的空氣排出。