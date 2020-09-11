狗若是未看到主人回家，肯定會守在門口等。美國有一名狗主人，日前突然因癌症併發症而住院，好幾天都未回家，狗見不到狗主人，因此感到相當鬱卒，甚至低頭抵著門等待，神情看起來非常落寞，畫面讓人感到非常不捨，幾日後終於見到狗主人回家，牠馬上飛撲過去跳在主人身上。

La commovente foto di una cagnolina, che aspetta con la testa bassa davanti la porta. Ecco chi stava aspettando e la felicità quando quella porta si apre ❤️ LEGGI TUTTO QUI ⤵️ http://ow.ly/E8n430r8MdB 由 Animali Che Passione 發佈於 2020年9月8日 星期二

居住於華盛頓州萊西的凱蒂(Katie Snyder)，養了一隻名為蕾雅(Leia)的德國牧羊犬，日前暫時交給父母照顧，而她的爸媽也將蕾雅照顧的非常好，在凱蒂爸爸的退休生活裡，蕾雅也成了他的生活重心，不過她的父親長期與癌症抗爭，近日突然因癌症併發症住院，不得不在醫院住一段時間。

再加上新冠疫情下醫院採取的相關措施，因此凱蒂母親去醫院照顧丈夫時，無法留在醫院照顧，所以每天回家只有她一人，當蕾雅發現沒看到爸爸後，神情顯得非常落寞，之後便垂頭喪氣的待在門口，甚至還用頭抵在門上，讓人看得相當不捨，而媽媽也拍下這個畫面，並傳給女兒凱蒂看。

凱蒂看到後秒心碎，直呼「我一看到後眼淚秒流下來，蕾雅真的很愛我爸媽」，所幸她的爸爸病情不嚴重，隔幾天後順利出院，而當蕾雅看到爸爸回家後，興奮的飛撲過去，爸爸也笑得合不攏嘴，凱蒂提到，原本只是暫時把蕾雅交給父母照顧，如今發現他們應該是分不開了，因此決定讓牠永遠留下來。