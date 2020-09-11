不少人喜歡養黃金鼠、倉鼠或天竺鼠等，而牠們身體嬌小又愛亂爬，總是讓主人傷透腦筋。日本有一名網友，日前PO出愛鼠的照片，只見黃金鼠兩手緊抓電腦螢幕邊緣，整隻鼠懸掛在上面，看起來快要掉下去了，讓人看得膽戰心驚，許多人也困惑主人為何不救愛鼠，但真相卻讓眾人傻眼。

在 Instagram 查看這則貼文 mof.（@mof.fluffy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 上午 8:12 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 mof.（@mof.fluffy）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 13 日 上午 2:52 張貼

日本網友@mof_fluffy在推特貼出愛鼠照，只見黃金鼠兩手緊抓電腦螢幕邊緣，被懸掛在上面，牠看似並沒有掙扎的現象，展現出超強的臂力，但由於牠的位置離桌面仍有些距離，因此不少人也擔心，黃金鼠恐會掉下去，可能造成牠受傷，紛紛詢問主人為何不救只顧著拍照。

而@mof_fluffy也趕緊解釋，其實這是他的羊毛氈作品，他非常擅於做羊毛氈，而且主題都以黃金鼠為主，但由於仿真度太高，因此經常讓人誤會，先前也曾做過刺蝟、柴犬及泰迪熊等，不過近日多以黃金鼠為主角，而且技巧也越來越精細。

在 Instagram 查看這則貼文 mof.（@mof.fluffy）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 14 日 上午 1:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 mof.（@mof.fluffy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 上午 7:34 張貼

不少人看到照片後都驚呼不已，「我家現在養了4隻黃金鼠，其中有幾件作品，當初看時還以為是我養的」、「太神奇了！我一開始先看到照片，以為是真的黃金鼠，之後看字才發現是羊毛氈」、「羊毛氈竟然可以這麼仿真，讓我想起我以前養的黃金鼠，不過牠已經過世了」。