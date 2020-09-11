日前高雄傳出有比特犬咬死貴賓狗的事件，引發喧然大波，對此就有網友不禁好奇，遇到比特犬或大型犬的攻擊時，該如何反擊？貼文一出隨即掀起熱議，更有知情網友分享能全身而退的「穩贏關鍵」。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，一般遇到瘋狗就是拼，「不過我之前在鄉下就遇過人家養大型犬的，不誇張，狗頭都長得快碰到腰部還很肥，這種的怎麼打？」

貼文一出隨即掀起熱議，更有知情網友專業分析，直言遇到狗正在對你嘶吼時，千萬不能轉頭就跑，「這在獵食動物的眼中，你就是因為覺得比牠弱所以才逃跑，而且逃跑的就是獵物！」因此需要盡量保持距離，並且以正常行走的速度離開。

此時的大型犬通常不會刻意跟上來，不過萬一有跟上，或是意圖主動縮短彼此間的距離，就要立即停下腳步注視著牠，手邊若有能讓你的體型看起來更大的，例如棍子、木棒，或能發出大聲響的物品，像是保特瓶、水壺等，就用力揮舞、敲打出聲響，「如果有嚇退，一樣不能轉頭跑，一樣行走速度離開」。

至於若是彼此距離很近，要戳中狗眼的機率不高，而且稍不留意，手指頭可能會被一口咬掉，因此持物品撬開狗嘴是最好的；另外，辣椒噴劑可能有用，但這麼近的距離使用，難免自己也會沾染到。

最後他建議，「可以的話，遠遠看到就不要太靠近危險的犬種，因為再壯的人都經不起失血」。