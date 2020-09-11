許多人對於大貓熊「圓仔」肯定不陌生，但是當初和圓仔同期長大的5隻馬來長吻鱷，其實也有不為人知的「反差萌」唷！

「圓仔」同梯的「吻仔」 快速神隱超害羞（影片取自YouTube/臺北市立動物園）

有別於大家對於鱷魚兇猛的刻板印象，今年滿7歲的馬來長吻鱷，其實天性相當害羞，當時這5隻馬來長吻鱷剛孵化時，體長約35公分、體重約100公克，被暱稱「吻仔」。

保育員幫馬來長吻鱷刷背按摩！（圖／臺北市立動物園提供）

待牠們日漸長大後，臺北市立動物園的保育員更貼心提供PVC管，作為牠們可自由選擇的藏身處，當牠們3歲移動到亞洲熱帶雨林區時，體長就已經長到148-175公分，但害羞的牠們依舊樂於擠進大PVC管內，因為比較有安全感。

有趣的是，去年搬遷到熱雨區的「吻仔」們，實在是太膽小謹慎了，每當保育員拿著鮮魚進到活動場時，原本在岸上曬太陽的「吻仔」們，就會一隻隻迅速的躲到水中，現場立即響起噗通、噗通的跳水聲，即便是對天天照顧牠們的保育員，害羞的「吻仔」們還是會保持一定的距離，一有風吹草動，三十六計走為上策。

吻仔：洗刷刷好舒服呦！（圖／臺北市立動物園提供）

為了讓害羞的馬來長吻鱷生活更平穩、安心，保育員還特地在水池內擺放水生植物，讓整個照養環境更具隱蔽性，以往「吻仔」們總是躲得離玻璃這側遠遠的，現在從玻璃面就可以看到在水底休息的「吻仔」，偶爾搔搔癢，到水面換氣。其實，只要隔著安全距離，牠們也喜歡讓保育員幫牠們刷刷頭。

另外，夏天是溫度較高的季節，保育員每週餵食兩次，用餐時間一到，保育員會先用目標棒敲擊水邊池壁，「吻仔」早已熟悉這就是用餐訊號，只要到池邊就有魚吃。接著就會看見馬來長吻鱷揮動細長吻部甩頭接魚，水面濺出水花，接到魚後會立刻游到淺水處進食，這是難得觀察馬來長吻鱷活動和進食的時刻。

排排站準備吃飯。（圖／臺北市立動物園提供）

臺北市立動物園指出，馬來長吻鱷分布在馬來西亞和印尼，野外族群量約2500隻，自然生態保育聯盟IUCN將其歸屬於紅皮書的易危物種，由於馬來長吻鱷的成熟期長，要15-20歲，或體型長到2.7-3公尺長時才有能力繁殖，世界各國成功繁殖紀錄非常少，7歲的「吻仔」們都還沒成年，復育之路相對比其他成熟期短的動物更加困難。