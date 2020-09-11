華人多以白飯為主食，但飯要怎麼煮得好吃，可是一門學問！近日就有日本媒體分享讓白米飯口感升級的美味秘訣就是「加蜂蜜」，而這招也受到不少壽司店青睞。

現代人煮飯，仰賴高科技電子鍋，不過要想煮出晶瑩剔透、口感香甜的米粒，光靠機器之外，日本媒體《citrus》還揭露了一項秘密武器，那就是以「兩合米」（一合容量約一米杯）對「一小匙蜂蜜」的比例烹煮，會讓白米飯更加香甜美味，加了蜂蜜的白飯也會變得較有光澤。

報導指出，蜂蜜中富含的酵素能夠分解澱粉，將其轉化成糖分，大幅增加白米飯的甜度。除此之外，報導中也附上有無加入蜂蜜的白米飯照片進行核實對照，果然添加了蜂蜜的米飯更具光澤感。不少壽司店也經常用這招美味密技煮飯。

事實上，台灣民眾普遍都有「蜂蜜加熱後有毒」的迷思，但食藥署就曾闢謠指出，蜂蜜加熱只會變苦，不會生成有毒物，呼籲民眾不要輕易相信錯誤傳聞。