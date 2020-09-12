誰說歷史只會讓人無聊想睡，2020年引爆搶購熱潮，有哽有料又好笑的歷史書出現了！

世界聞名的古人物們，給人超厲害～～既定印象，可是除此之外還有哪些不同的姿態呢？

世界名人和我們一樣都是人，你有的「小」缺點，他們也都有。

無論歷史如何演變，看懂人性的方法永遠不變！

◎古代：領導者大量增生的時代

會幹架成了領袖的必要條件？還有一群吃飽太閒的人開始想東想西？希臘哲學、佛教、孔子、猶太教和基督教開始蓬勃發展～

【精彩書摘】

英國人約翰．藍儂（John Lennon）自幼被父母拋棄，在伯母夫婦的扶養下長大成人，這份孤獨使他愛上在當時被視為壞音樂的搖滾樂，並與好友保羅（Paul McCartney）、喬治（George Harrison）和林哥（RingoStarr）組成了披頭四樂團（The Beatles）。

一九六二年，約翰和保羅共同創作的出道單曲《Love Me Do（愛我）》瞬間爆紅，後面推出的每一首歌也都成為暢銷金曲！變成世界巨星的披頭四成為第一個獲得英國女王授勳的搖滾樂團，他們用富有實驗性質的音樂以及充滿文學氣息的歌詞，把搖滾樂從「壞音樂」昇華成「藝術」。

約翰藍儂。（圖／三采文化提供）

一九六九年，不滿英國支持越戰的約翰退回了勳章，並與身為藝術家的日本太太小野洋子展開了反對戰爭的和平活動；披頭四解散之後，單飛的約翰在《Imagine》這首歌的歌詞裡，祈禱世上所有人都能過著不為國境或宗教所困的和平生活。

然而在一九八○年，約翰忽然在自家門前被自稱歌迷的男子槍殺身亡。《Imagine》成為和平活動的主題曲，至今仍被世界各地的人們傳頌著。

在個人單曲 狂黑昔日團員

披頭四在樂團成立初期感情融洽，然而隨著時間經過，團員間的關係慢慢出現了裂痕，其中的原因五花八門，諸如洋子開始進到錄音室對他們的歌曲指手畫腳，又或者是保羅想要把四名團員共同創立的公司交給親戚打理等等。

到了一九七○年，保羅宣布要退出披頭四並推出自己的個人專輯，這件事讓約翰氣得跳腳，認為保羅只是在利用退團這件事來宣傳他的個人作品１。嚥不下這口氣的約翰在和《Imagine》同一張專輯裡收錄了另一首歌─《How Do You Sleep ？（你怎麼睡得著？）》２，並且在歌詞寫到：「歌迷們說『保羅已死』，這句話說得真沒錯。」

「那張漂亮臉蛋或許可以撐個一、兩年，不過之後的下場可想而知。」把保羅大黑特黑了一番。

後來保羅的專輯正式發行，裡面使用了一張他拿著羊角的照片，約翰馬上又拍了一張抓著豬耳朵的照片進行諷刺，惡作劇的程度堪稱是小學生等級。

反觀保羅不但沒有因此生氣，還在歌曲《Dear Friend（親愛的朋友）》３裡用成熟的態度對他喊話：「我的朋友啊，千萬不要畫地自限。你在怕什麼呢？」兩人在那之後和好如初。約翰過世後，保羅在《Here Today（今日在此）》４這首歌裡唱著「我愛你」悼念約翰。

(本文摘自《爆笑世界史： 潮讀45位名人反差，帶你一次上手世界史！》/三采文化出版)

【作者簡介】

【監修】本村凌二

東京大學名譽教授。文學博士。

1947年出生熊本縣人。東京大學教養學部教授、同研究所綜合文化研究科教授。

2014年4月~2018年3月在早稲田大學國際教養學部擔任專任教授。專長是古羅馬史。

著作有《多神教和一神教》《愛與慾望的羅馬史》《第一次讀也上手的羅馬史1200年》《羅馬帝國 人物列傳》《賽馬世界史》《世界史的讀法》《用英文讀高中世界史》《羅法史的讀法》等作品。

【執筆】瀧乃美和子

編輯。廣島縣出身。參與編輯的作品有《喵的咧～ 貓咪戲說日本史！》系列（台灣聯經）、合著《少女日本史》系列（日本KADOKAWA）等。

【譯者簡介】

歐兆苓

東吳大學日本語文學系畢業。文化大學第55期中日筆譯培訓班畢業。熱愛翻譯，試圖在文字間琢磨出工作與生活的平衡。