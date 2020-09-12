誰說歷史只會讓人無聊想睡，2020年引爆搶購熱潮，有哽有料又好笑的歷史書出現了！

世界聞名的古人物們，給人超厲害～～既定印象，可是除此之外還有哪些不同的姿態呢？

世界名人和我們一樣都是人，你有的「小」缺點，他們也都有。

無論歷史如何演變，看懂人性的方法永遠不變！

近代：發憤崛起的庶民與革命時代

工業革命和民主革命，為歐洲的經濟帶來爆炸性的成長，全世界開始激烈的殖民地爭奪賽。

【精彩書摘】

人稱「太陽王」的路易十四（Louis XIV）正如他的封號一般，是一個雍容華貴、非常「國王」的國王。路易十四五歲登基，二十三歲親政，同時向眾人宣布：「朕即國家！國王的權力是上帝賜予的！」實施絕對君主制，把所有權力集中在自己手中。

為了讓法國成為歐洲最強的國家，路易十四致力於工業和貿易的發展，為國家籌措資金，接著再用這些錢成立歐洲規模最大的陸軍，向全世界展示「偉大的法蘭西」。

除此之外，為了炫耀自己的權力和財力，他在遠離首都巴黎的凡爾賽蓋了一棟富麗堂皇的新宮殿，一方面藉此與過去干預政治的貴族們保持距離，一方面任用非貴族出身的能人賢士，再召集圍繞在自己身邊的貴族和藝術家，建立了豪華絢爛的宮廷文化。路易十四組織的陸軍雖然曾經攻打荷蘭、奧地利和英國等國，卻因為敵國採取組隊的方式與之抗衡，所以從來不曾獲得足以拿出來炫耀的顯赫戰果，而龐大的軍事費用以及他揮霍無度的奢侈生活卻一步步把法國的財政逼入困境。

跨坐在便盆上發號施令

路易十四以大胃王著稱，一餐甚至要吃掉別人五餐的量。但是有一天，他的主治醫生提出了一個非常離譜的養生法，建議他把牙齒拔掉會比較健康，而路易十四竟然也信以為真，按照醫生的指示拔光了所有牙齒。

雖然少了牙齒沒辦法咀嚼，但路易十四的食量並沒有減少，暴飲暴食導致他消化不良，最後甚至淪落到每天要吃瀉藥通便的下場。麻煩的是，這麼一來卻換成肚子咕嚕咕嚕響個沒完，便便也像壞掉的水龍頭一樣不停噴洩！

然而，身為國王的他可不能因為這點小事就不去工作。

他跨在便盆上，一邊解放一邊對家臣們發號施令，雖然散發出令人窒息的惡臭，卻仍勤奮不懈地完成自己的職責。

路易十四行事光明磊落，就算被部下看到正在蹲廁所的樣子也絲毫不覺得羞恥，於是有些家臣開始莫名崇拜起他這種坐在便盆上的辦公風格，據說還有人明明就沒有拉肚子，卻硬要把坐在便盆上工作當成是一種樂趣。

順帶一提，當時的便盆並不像旁邊的插畫，實際上是做成椅子的造型，就算久坐也不容易覺得疲累，實在是一種很貼心的設計呢。

【作者簡介】

【監修】本村凌二

東京大學名譽教授。文學博士。

1947年出生熊本縣人。東京大學教養學部教授、同研究所綜合文化研究科教授。

2014年4月~2018年3月在早稲田大學國際教養學部擔任專任教授。專長是古羅馬史。

著作有《多神教和一神教》《愛與慾望的羅馬史》《第一次讀也上手的羅馬史1200年》《羅馬帝國 人物列傳》《賽馬世界史》《世界史的讀法》《用英文讀高中世界史》《羅法史的讀法》等作品。

【執筆】瀧乃美和子

編輯。廣島縣出身。參與編輯的作品有《喵的咧～ 貓咪戲說日本史！》系列（台灣聯經）、合著《少女日本史》系列（日本KADOKAWA）等。

【譯者簡介】

歐兆苓

東吳大學日本語文學系畢業。文化大學第55期中日筆譯培訓班畢業。熱愛翻譯，試圖在文字間琢磨出工作與生活的平衡。

聯絡方式：[email protected]。懇請不吝賜教。

(本文摘自《爆笑世界史： 潮讀45位名人反差，帶你一次上手世界史！》/三采文化)