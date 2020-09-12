誰說歷史只會讓人無聊想睡，2020年引爆搶購熱潮，有哽有料又好笑的歷史書出現了！

世界聞名的古人物們，給人超厲害～～既定印象，可是除此之外還有哪些不同的姿態呢？

世界名人和我們一樣都是人，你有的「小」缺點，他們也都有。

無論歷史如何演變，看懂人性的方法永遠不變！

◎中世：火藥味十足的宗教與戰爭

基督教、伊斯蘭教起初相安無事，卻在領土擴張後擦出火花擦槍走火……最後終於爆發了把全世界都拖下水的戰爭！

【精彩書摘】

法國大革命以後，法國境內陷入一片混亂，本該因為打敗永遠高高在上的國王而獲得自由的法國國民，卻為了由誰擔任下一位領導者爭執不休。

拿破崙（Napoleon Bonaparte）對於自己本是鄉下貧窮貴族的這件事情非常自卑，亟欲利用軍人的身分快速升官，於是他在政府的命令之下，用大砲瘋狂轟炸反抗的市民，成功鎮壓暴動，年僅二十六歲就當上軍隊的最高司令官。

但是在那之後，他先是站上最前線與士兵們並肩作戰，又在義大利遠征拿下勝利，成為人氣水漲船高的國民英雄。他在三十歲對無能的政府發動政變，建立新政府掌握最高權力；到了三十五歲時，他終於在公民投票以三五七萬票對二千五百票的壓倒性支持率，登上法國皇帝的寶座。拿破崙生來就是個戰爭天才，而且還是亞歷山大大帝的忠實粉絲，他懷抱著征服全歐洲的野心侵略各國，並讓自己的兄弟擔任西班牙和荷蘭等國的國王。而另一方面，他也制定了保護國民的法律，這部《拿破崙法典》成為世界各國的法律範本，也對日本的法律帶來影響。

悲嘆老婆外遇的信被登報公開

拿破崙的老婆約瑟芬（Josephine） 比他大了六歲，雖然生過兩個小孩、年過三十歲又離過一次婚，卻是社交界的人氣女王。縱使拿破崙對約瑟芬一片痴心，約瑟芬卻對這段婚姻沒有任何感情。在外打仗的拿破崙每天都會寄四封熱情如火的情書給約瑟芬，不論他在信裡罵約瑟芬是冷血動物，還是用哀求的語氣寫下：「妳看我孤單一個人待在這麼遠的地方，一定會馬上趕過來的，對不對？妳說對不對嘛！」約瑟芬都堅持拒絕前往戰地，而是在巴黎光明正大地和帥哥搞外遇。

得知這件事的拿破崙頓時覺得生無可戀，於是寫了一封信給兄長，告訴他自己準備離婚，信上寫到：「家裡的事快讓我煩死了！我對人類這種生物感到絕望，我的心也已化成槁木死灰……。＊」這封信被敵對的英軍發現之後，成為報紙上的獨家頭條，讓拿破崙因此顏面盡失。

與約瑟芬離婚的拿破崙改和奧地利公主政治聯姻，奇怪的是，他從再婚後開始變得越來越不幸，先是在遠征俄羅斯大敗以後被流放外島，雖然靠自己的力量逃脫並重振旗鼓，卻又在滑鐵盧之役被英國、普魯士和荷蘭的聯軍徹底擊潰，最後被軟禁在一座孤島上，一個人孤單寂寞地迎接死亡。

(本文摘自《爆笑世界史： 潮讀45位名人反差，帶你一次上手世界史！》/三采文化出版)

【作者簡介】

【監修】本村凌二

東京大學名譽教授。文學博士。

1947年出生熊本縣人。東京大學教養學部教授、同研究所綜合文化研究科教授。

2014年4月~2018年3月在早稲田大學國際教養學部擔任專任教授。專長是古羅馬史。

著作有《多神教和一神教》《愛與慾望的羅馬史》《第一次讀也上手的羅馬史1200年》《羅馬帝國 人物列傳》《賽馬世界史》《世界史的讀法》《用英文讀高中世界史》《羅法史的讀法》等作品。

【執筆】瀧乃美和子

編輯。廣島縣出身。參與編輯的作品有《喵的咧～ 貓咪戲說日本史！》系列（台灣聯經）、合著《少女日本史》系列（日本KADOKAWA）等。

【譯者簡介】

歐兆苓

東吳大學日本語文學系畢業。文化大學第55期中日筆譯培訓班畢業。熱愛翻譯，試圖在文字間琢磨出工作與生活的平衡。

聯絡方式：[email protected]。懇請不吝賜教。